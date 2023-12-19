“هانت كلها أيام وتقبضوا” موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر 2023// قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات الموظفين بعد إعلان وزارة المالية برفع قيمة المرتبات لشهر ديسمبر لجميع العاملين فى الحكومة والوزارات، بدأ الموظفين فى البحث عن موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر.

موعد صرف مرتبات الموظفين

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر في 66 وزارة وهيئة حكومية وذلك يوم 24 ديسمبر لعام 2023

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات الحكومية بدءا من شهر أكتوبر ليصل الراتب إلى 4000 بدلا من 3500 جنيه مصري وقد تم صرف مؤخرات شهر نوفمبر يومي 7 و10 و11 من الشهر نفسه، وجاءت زيادة الأجور على النحو التالي:

بلغت مرتبات الدرجة العليا حوالي 9000 جنيه.

بلغت مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها إلي 7500 جنيه.

بلغت مرتبات الدرجة الأولى 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة نحو 6000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة 5500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة 5000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة 4500 جنيه.

مرتبات الدرجة السادسة 4000 جنيه.

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

ثاني أيام صرف المرتبات هو يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر.

ثالث أيام صرف المرتبات هو يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.

هذا وقد تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات الموظفين للمتخلفين عن المواعيد المحددة والتي تم الإعلان عنها بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 26، حتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر لعام 2023