“من هنا” الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023// شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان تعد فرصة العمر للمقبلين على الزواج حيث تقدم وزارة الإسكان مجموعة من الشقق والوحدات السكنية بمبالغ بسيطة وبالتقسيط، مما جعل الجميع يتوجهون إلى منصة جوجل العالمية للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ومعرفة طريقة التقديم وشروط القبول

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بوضع مجموعة من الطرق كي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن اسمائهم بكل سهوله ويسر للحصول على الوحدات السكنية المناسبة لهم حسب المنطقة المقيمين بها، بحيث يتم دفع نحو 10% مقدم وتقسيط باقي المبلغ على مدار 30 عام، من طرق الاستعلام:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/

انقر فوق كلمة طلبات

اختر رقم المشروع الذى قمت بالتسجيل فيه

ثم اختر استعلامات

أدخل بياناتك الخاصة

سوف تظهر لك حالة الطلب وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب.

الاستعلام عن شقق الإسكان من خلال الهاتف

حيث يمكنك الاتصال على رقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول او 090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لراغبي حجز شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وهي:-

توفر ما يثبت الإقامة بالمحافظة المقدم إليها او العمل بها.

إثبات صحة البيانات التى قام بتقديمها.

إن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية.

إن يتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 50 عام.

يتم سداد 10% من قيمة الحجز.

غير مسموح بالتقدم إلى اكثر من وحدة داخل الإعلان الواحد.

من هنا تكون قد تعرفنا على الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وتعرفنا على شروط الحجز و قيمة المقدم المراد سداده لاستلام الوحدات السكنية.