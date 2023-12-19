“من هنا” الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية من اكثر البرامج الاجتماعية التى تقدمها الحكومة العراقية من أجل دعم المواطن الفقير ماديا وكذلك مساعدة العاطلين عن العمل والمرأة المطلقة والارمة كي يستطيع ن التغلب على سبل المعيشة الصعبة وتوفير قوت الطعام والشراب لهم، ولعل هذا ما جعل المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

إن المشمولين فى الرعاية الصحية هم الأفراد الأكثر احتياجا للدعم المادي وكذلك المعنوي ، لذا قام المسؤولين عن الرعايه الاجتماعية بصرف مبالغ مالية ل90 ألف شخص، حيث قامت بتقسيمهم كالاتي:-

72 ألف تحت خط الفقر.

18 ألف فوق خط الفقر وهم من محدودي الدخل وذلك لرفع مستوى المعيشة لديهم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

إذا كنت من مسجلي الدعم للرعاية الاجتماعية وتريد معرفة ما إن تم قبولك أم لا فإن عليك بإتباع مجموعة من الخطوات وهي:-

الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي من خلال الضغط من هنا.

أنقر فوق كلمة الخدمات الاجتماعية للدخول إلى الصفحة.

اضغط على كلمة الوجبة السابعة التى يتم تقديمها من أجل الدعم

اضغط على كلمة المقبولين فى الرعاية الاجتماعية

حمل ملف ال Pdf الذى يضم جميع أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم فى تلك الوجبه.

خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية

لتلقي الدعم فقط قم بإتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي او ادخل مباشرة إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق

قم بملء استمارة الدعم

أدخل البيانات الشخصيه الخاصة بك

ارفق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة

احتفظ برقم التسجيل الخاص بك للاستعلام عنه.

فى حالة قمت بالاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وظهر اسمك فإن عليك التوجه إلي مكتب الرعاية الاجتماعية وإحضار كافة المستندات المطلوبة لتلقي الدعم.