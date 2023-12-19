آخر عروض كارفور 2023 الجديدة في مجلة عروض كارفور Carrefour offers magazine

عروض كارفور، تقدم كارفور عروض كثيرة مميزة يومياً وفي كل المناسبات كما أن العروض اليومية التي يوفرها كارفور للزبائن تشمل كل الاحتياجات والمستلزمات الأساسية مثل الاجهزة الكهربائية الأدوات المنزلية كذلك مستلزمات المنزل المنظفات والعناية بالمنزل لا ننسى منتجات الألبان والجبن بالإضافة إلى الملابس والمفروشات والالكترونيات والموبايل وغيرها الكثير والكثير من عروض كارفور.

عروض كارفور

يضم عرض اليوم تخفيضات عديدة على الكثير من أنواع الفاكهة الخضروات كذلك الأسماك حيث:

يمكنك الحصول على التفاح الأحمر بسعر مميز 69,95 جنيه بدلاً من سعر 79,95 جنيه.

البرتقال يتوفر بخصم يصل إلى 27% حيث كان بسعر 17,95 جنيه وأصبح بثمن 12,95 جنيه.

فاكهة الموز البلدي التي يمكن شراؤها بسعر 19,95 جنيه بدلاً من 25,95 جنيه.

الفراولة الطازجة تتواجد بسعر 34,95 جنيه بديل لسعر 40,95 جنيه.

يتوفر داخل عروض كارفور كرنب أبيض وأحمر بسعر 14,95 جنيه بدلاً من سعر 22,95 جنيه.

أما عن الأسماك البلطي الطازجة أو المجمدة فهي متاحة داخل عروض كارفور بسعر مميز 69,95 جنيه بدلاً من سعر 89 جنيه.

كارفور مصر

يعتبر واحد من أكبر وأهم سلاسل الهايبر والسوبر ماركت التي توجد داخل مصر لهذا يذهب إليه الكثير من الأشخاص يومياً للاستفادة بالعروض التي يتم تقديمها حيث تم افتتاح أول هايبر من كارفور في عام 1995.

برنامج نقاط كارفور

قام كارفور بعمل تطبيق من خلاله ستقوم بتجميع النقاط بعد كل عملية شراء تقوم بها وعند تجميع أكبر عدد من النقاط يمكنك استبدالها بمنتجات من كارفور.

ختاماً لموضوعنا عروض كارفور شرحنا المنتجات التي يقدمها كارفور داخل العرض.