ذاكر وخليك على استعداد.. موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024 وفقاً للخطة الدراسية

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، يتساءل الطلاب في الجامعات، والمدارس عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث أن إجازة نصف العام قد اقتربت، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد الذي سيتم فيه إجراء الاختبارات لذلك يجب على الطلاب الاستعداد للامتحانات، والمذاكرة جيداً حتى يحصلوا على أعلى الدرجات لهذا تم الإعلان عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بالمرحلة التعليمية للعام الجديد تم تحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول ليكون في:

يوم الأحد الذي يوافق 14 من شهر يناير.

أما عن اختبارات صفوف النقل في مدارس التعليم الفني فسوف يتم عقدها في يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 من شهر يناير.

كما أعلن عن موعد إجازة نصف العام الدراسي التي سوف تكون يوم السابع والعشرين من شهر يناير الموافق يوم السبت.

ستكون امتحانات الدبلومات الفنية في تاريخ 1 من شهر يونيو لعام

حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأخير قبل موعد الامتحانات لكي يتم عمل مراجعة عامة على المناهج، وحتى يقوم المعلمين بالإجابة على جميع أسئلة الطلاب.

طريقة معالجة التسرب من التعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بأوامر من الدكتور رضا حجازي الذي طلب من المديريات التعليمية حتى يقوم بتشكيل لجنة لكي يتم معالجة التسرب، والطلاب الذين يعتادون الغياب أو لا يحضرون بشكل منتظم حيث سجلت الأسماء بالفرق حتى يحافظ على العملية التعليمية، ويتم استكمال هؤلاء الطلاب للدراسة حيث سيقوم الأخصائيين النفسيين، والاجتماعيين بمتابعتهم هذا يعد هدف استراتيجي من أجل تحقيق الإتاحة.

ختاماً لموضوعنا موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول وضحنا مواعيد الامتحانات، وإجازة نصف العام.