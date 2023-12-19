تعرفي معنا على طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو، هشة وناعمة ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل القرص الطرية، نحن الآن في فصل الشتاء وعدد كبير جداً من النساء يتساءلون عن الطريقة الصحيحة لصناعة القرص الطرية التي يمكن أن يتم استخدامها كمصدر للغذاء في الشتاء والاعتماد عليها في الحصول على الدفء القرص الطرية هي واحدة من الأكلات المفضلة واللذيذة يفضلها الكبار والصغار يتم تناولها في فصل الشتاء مع أكواب المشروبات الساخنة مثل الشاي بالحليب ولذلك سوف نستعرض طريقة عمل القرص الطرية.

طريقة عمل القرص الطرية

‏واحد من أهم أسباب نجاح القرص الطرية هو أن يتم استخدام نوع جيد من الدقيق لابد أن يكون دقيق المخبوزات المخصص للبيتزا ومعجنات وأيضاً و نوع السمن المستخدم جيد وغير مغشوش حتى يعطي القرص الطرواة والطعم اللذيذ وطريقة التخمير الخاصة بالعجين هي واحدة من أهم الخطوات التي تسبب نجاح العجين أو فشله.

مقادير القرص الطرية بالكيلو

1 كيلو من دقيق المخبوزات أو متعدد الاستخدامات .

ربع كيلو من السمنة النوع على حسب الرغبه لكن يفضل السمن البلدي.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

ملعقة كبيرة ممسوحة من اليانسون المحمص.

ملعقة كبيرة من الشمر المحمص.

ملعقة كبيرة من السمسم.

اربع معالق كبيرة من السكر.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

استخدام الحشوة إما أن تكون عجوة أو ملبن للحشو.

خطوات عمل القرص الطرية

‏نضع المواد الدهنية معاً على النار الزيت والسمنة في إناء واحد ويتم تقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم ترك الخليط ليبرد ويصبح في درجة حرارة الغرفة.

‏يتم وضع كمية الدقيق بالكامل ثم يتم عمل تجويف في منتصف الدقيق ووضع جميع المواد الجافة مثل ريحة الكعك و ينسون المحمص بالشمر والسمسم.

‏يتم التقليب بشكل جيد والعجن حتى يندمج الدقيق بشكل كامل مع المواد الدهنية ويصبح خليط ناعم وبعد ذلك يتم وضع الخميرة والسكر مع الماء الدافيء وإضافتهم إلى العجين.

‏يتم إضافة كوب الزبادي وأن يتم الاستمرار في العجن حتى تتحول إلى عجينة طرية ناعمة جدا ثم يتم تركها تختمر حتى تتضاعف.

بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى عدة كرات على حسب الحجم المطلوب وحشوها الحشو المناسبة وبعد ذلك يتم ترك الكرات لترتاح لفترة زمنية مدتها 10 دقائق وبعد ذلك يتم وضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة أو حتى يصبح وجه القرص أحمر.

‏ختاماً لموضوعنا طريقة عمل القرص الطريقة تم تناول الخطوات والمقادير بشكل تفصيلي.