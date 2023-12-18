افرحوا هتاكل كل يوم فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تعتبر الدواجن من أهم أنواع الأغذية والسلع المهمة التي يتساءل عنها المستهلك بشكل يومي، وتقوم البورصة الرئيسية باستمرار بعرض التكلفة الشرائية الخاصة بها وذلك على مستوى كافة السلالات الداجنة المتاحة في السوق المصرية، ولذلك نتعرف من خلال هذا المقال الآتي على أسعار الدواجن المتوقعة يوم غد الاثنين 18 من ديسمبر 2023 م، حيث شهدت كافة الأسعار مستوى من الاستقرار اليوم، كما أوضحت كافة التقارير الصباحية للبورصة الرئيسية عن استقرار سعر الدجاج الأبيض والساسو والبلدي والأمهات.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

تعتبر قيمة سعر الدواجن غدا من المتوقع أن تظل مستمرة على أسعار افتتاحية وإغلاق البورصة الرئيسية اليوم والتي ترصد أول بأول أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الدواجن من جميع الأنواع والسلالات في السوق المحلية، وفي المزارع في مختلف محافظات مصر ولذلك نتعرف في هذه السطور الآتية على كافة المعلومات التي تتعلق بأسعار منتجات السلالات الداجنة.

سعر الدجاج الأبيض

يسجل اليوم سعر 1 كجم من الدواجن البيضاء بالبورصة الرئيسية قيمة مالية تعادل 62 جنيه مصري وهو السعر الحالي في المزارع وكافة أسواق الجملة، ويتم العمل به بالكثير من المزارع على مستوى الجمهورية، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 69 جنيه وفي بعض المناطق يصل السعر إلى 72 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والبلدي

يستقر سعر الدواجن الساسو اليوم على قيمة ما بين 75 و 77 جنيه والسعر المتوقع لها غدا في الأسواق المحلية يصل إلى 80 جنيه مصري للكيلو جرام، بينما وصل السعر لشراء 1 كيلو جرام من الدواجن البلدي 120 جنيه مصري، وذلك في جميع الأسواق المحلية اليوم الأحد، ويتوقع أن يستمر هذا السعر حتى يوم غدا الاثنين كما أن سعر البورصة وسعر أسواق الجملة والمزارع يصل إلى 110 جنيه مصر لنوع الدواجن البلدي.

سعر البيض اليوم

البيض الأحمر 122 جنيه للكرتونة، وسعر البيض من النوع الأبيض يتوقع أن يستقر سعره على 121 جنيه للكرتونة، بينما يتوقع للبيض البلدي أن يصل إلى سعر 140 جنيه مصري للكرتونة في المزارع.