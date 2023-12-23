هتتوظف أكيد .. التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 بالشروط المطوبة

عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن كيفية التسجيل بمسابقة 30 ألف معلم، وأيضًا المؤهلات التي تتطلب منهم في تلك المسابقة، وعن الموعد الذي تتم فيه مسابقة التربية والتعليم 2024، التي قد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي يرأسها الدكتور صالح الشيخ بالإعلان عنها، وعلى التوالي للعام الثالث ،سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة من المتقدمين في مقالنا هذا، تابع معنا السطور القادمة.

التقديم في مسابقة التربية والتعليم

تستطيع التقديم في مسابقة التربية والتعليم من هنا، وذلك إن توفرت فيك الشروط التالية:

أول شرط : أن تكون جنسية المتقدم لهذه المسابقة مصري

ثاني شرط: حسن سير المتقدم

ثالث شرط: لا يوجد حكم قضائي على المتقدم

الشرط الرابع : لم يسبق فصل المتقدم من الخدمة من قبل

الشرط الخامس : سن المتقدم لا يتخطى ٤٠ عام

الشرط السادس : تقدير المتقدم العام مقبول أو ما هو أعلى

الشرط السابع: أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، ويجب على المتقدم أن يتقدم في المحافظة التابع لها فقط.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2023

داخل إطار الخدمات، سوف نقوم بعرض المؤهلات التي تتطلب من المتقدم في مسابقة التربية والتعليم 2023، وقد أعلن جهاز التنظيم والإدارة، من خلال بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية الخاصة بجهاز التنظيم والإدارة على الموقع الخاص بالتواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مصطفي مدبولي “رئيس الوزراء”، قد أشاد بأن يتم إجراء مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 في يناير القادم لعدد ما يقرب من 30 ألف معلم مساعد حتى يتم سد الاحتياجات الخاصة بالوزارة، حيث أضاف التقرير المبين أن مصطفي مدبولي قد وجه بان يتم إجراء مسابقة ثانية في يونيو لعام 2024 حتى يتم استكمال العدد لمسابقتي العام الأول و العام الثاني، حيث يكون العدد بانتهاء عام 2024 وصل إلى 90 ألف معلم تبعًا للخطة الموضوعة.