الحق اعرف .. زيادة راتب المعين المتفرغ الي 250 ألف دينار مقطوعة 2023

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمس يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ديسمبر لهذا العام بالإقرار عن الموعد الذي سيتم فيه ارتفاع قبض المعين المتفرغ تبعًا للقرار الخاص بمجلس الوزراء، وذلك لأن مجلس الوزراء قد وافق في يوم الثلاثاء السابق للأسبوع الماضي على المقترحات التي يقدمها المشروع الخاص بأول قانون التعديل للقانون الخاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، والذي قد اشتمل علي أن تزيد رواتب المعينين المتفرغين حتى تصل إلى 250 ألف دينار من المقطوعات.

زيادة راتب المعين المتفرغ

كانت قد أعلنت الهيئة الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الإثنين الذي يسبق هذا اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 عن عدد الذين تقدموا على المنصة التي تدعى أور، حيث أنها حددت أيضًا الموعد الخاص بزيادة الراتب الخاص بالمعين المتفرغ، وكان ذلك تبعًا للقرار الخاص بمجلس الوزراء، وأيضا قام نائب الهيئة الأستاذ “علي الحلو” نائب رئيس الوكالة الرسمية بالإعلان عن عدد الذين تقدموا من ذوي الاحتياجات أو الإعاقة على المنصة التي تدعى أور أنه قد وصل الي ما يقرب من 214 ألف متقدم، و وقد أوضح أيضًا أن بدء عملية الفحص سيكون من بداية شهر يناير للعام الجديد 2024 ، وسوف يستمر لمدة سنة كاملة.

شروط راتب المعين المتفرغ

هناك شروط لازمة لتلقي راتب المعين المتفرغ، منها ما يلي: