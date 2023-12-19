الحق ادفعها .. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

الكثير من الأشخاص يريدون الاطلاع عن قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على معلومات الفاتورة الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وحتى يتمكنوا أيضًا من سداد قيمة الفاتورة بالعديد من الطرق الممكنة بدلًا من توجههم إلى السنترال لدفع الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والاطلاع على التفاصيل المهمة للاستهلاك بشكل مفصل، حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر ميعاد، لتسديد فاتورة التليفون الأرضي بغير أية غرامة مالية، وهو يوم 14 من شهر ديسمبر، حيث أن هذا اليوم سيكون آخر يوم للمهلة التي أعطتها شركة الاتصالات ، وإلا سوف يتحمل العميل غرامة مالية إضافية على سعر الفاتورة، والآن يمكنك الاطلاع على الفاتورة الخاصة بك، عن طريق الاتصال بالرقم التالي: 19777 وذلك بواسطة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته، وهنا سوف نوضح لكم الخطوات التي من خلالها ستتمكنون من الاطلاع على فاتورتكم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية:

الخطوة الأولى: قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، من هنا.

الخطوة الثانية: ادخل كود المحافظة الخاصة بك، وبعدها مباشرة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على زر “عرض الفاتورة” وسوف تظهر لك كل الفواتير المطلوب سدادها وسيظهر لك أيضًا بيانات استهلاكك بالتفصيل.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك دفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي من منتصف الشهر حتى منتصف الشهر الذي يليه، وفي حالة أنه تم التأخر عن تسديد الفاتورة، ويصبح الخط صالحًا للاستقبال فقط، وإذا استمر التأخر عن دفع الفاتورة سيمنع الخط من التواصل لمدة شهر كامل.