أخيرًا .. رابط استمارة التقديم على الكلية العسكرية في العراق 2023 دورة 114
بدأت وزارة الدفاع بالعراق في أن تقوم باستقبال الطلبات التي تخص التقديم على الكلية العسكرية، وهذا يكون لكل الأشخاص الذين قاموا بإنهاء المرحلة الإعدادية التي تتعلق بهم، وهذا للشعبة الأدبية والعلمية أيضًا، علاوًى على الشعبة المهنية، كما أن هذا على حسب ما بينته الوزارة من شروط، وفيما يلي سوف نوضح لكم الطريقة التي من الممكن بواسطتها التقديم على تلك الكلية.
التقديم على الكلية العسكرية
وزارة الدفاع بالعراق أرفقت رابط رسمي يتم بواسطته التسجيل في الكلية العسكرية، فيمكن لك التسجيل من هنا، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة تكون بحاجة لمتطوعين من خريجي الشعبة الأدبية، والعلمية، وايضًا طلبة الفني، كذلك أن التقديم بدأ بالفعل منذ يوم 15 ديسمبر 2023م، ويمكن أيضًا أن تستعلم عن النتيجة من خلال الرابط نفسه الذي قمنا بالإشارة إليه فيما سبق.
طريقة التقديم على الكلية العسكرية
أصبح الآن من اليسير أن تقم بالتقديم في الكلية العسكرية بالعراق عن طريق الرابط المرفق من جانب الوزارة، كذلك يمكنك الاستعلام عن نتيجة الطلب الخاصة بك التي تتعلق بالالتحاق بالكلية من خلال الرابط أيضًا، وفيما يلي خطوات التقديم:
- الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة الدفاع العراقية، من خلال الضغط هنا.
- الخطوة الثانية: تعبئة الاستمارة بكل البيانات المرادة منك.
- الخطوة الثالثة: إرسال كل المستندات اللازمة.
- الخطوة الأخيرة: النقر على زر “إرسال الطلب”، وتجدر الإشارة بانه لا بد من أن تتوفر بك الشروط اللازمة للتقديم التي تم توضحيها من جانب الوزارة حتى تستطيع الالتحاق بتلك الكلية.