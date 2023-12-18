زيادات بالكوم مع بداية العام.. التأمينات تزف بُشرف سارة لأصحاب المعاشات

ما زالت عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر مستمرة على مستوى الجمهورية ومن مختلف أماكن الصرف المعنية، إضافة إلى البنوك المؤهلة لصرف المعاشات، حتى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قامت بتوفير جميع سُبل الراحة التي يحتاج إليها صاحب المعاش بحيث يقوم بصرف قيمة المعاش الخاصة به، وحتى لا يجد صعوبة في الصرف خاصة وأنها تحمل الزيادة المقرة من قبل رئيس الجمهورية.

رفع الحد الأدنى للمعاش

وفي نفس السياق، كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن وجود زيادة جديد ليتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1105 إلى 1300 جنيه وهي بزيادة 195 جنيه، إضافة إلى أن الحد الأقصى المعاشات كذلك تم رفعه من 10080 إلى 8720 جنيه، هذا وأن هذه الزيادة تم تطبيقها لجميع أصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من الحصول عليها مع بداية العام القادم، وهي توفير جزء كبير من حياتهم المعيشية، مع العلم أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين ماديًا عبر هذه الزيادات.

زيادة المعاشات اليوم

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن عبر افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 300 جنيه زيادة على الـ 300 جنيه السنوية، بما تصل الزيادة لهذا العام إلى 600 جنيه، فضلاً عن أن صاحب المعاش الذي يحصل على 2400 جنيه يتم رفع المعاش الخاص به إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة إلى يومنا هذا، من أجل أن يتحصل عليها الجميع.