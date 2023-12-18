كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة يناير 2024 وخطوات الاستعلام حسب المحافظة عبر موقع مظلتي

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة يناير 2024 الذي يتم رفعها بنظام pdf لتسهيل الأمور على المتقدمين، لكن الكشف يتوفر به كافة التفاصيل اسم المستفيد بالكامل والمحافظة وتاريخ الصرف للدفعة المعلن عنها، وهذا ما يزيد من اهتمام المواطنين بمعرفة اللينك المخصص لرفع الكشوفات فور الاعلان عنها، الفترة الماضية انتشرت أخبار عن إلغاء الدفعة السابعة وفتح باب التسجيل مع حلول يناير 2024 وهذا ما جعل المواطنين يبحثون في كل المواقع وعلى مختلف صفحات التواصل الاجتماعي لتحري الدقة من تلك المعلومات، لذلك كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد إعلان نتائج الدفعة السابعة لنفي تلك الشائعات، تابعوا معنا كي نتعرف سوياً على كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة يناير 2024.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة يناير 2024

يستطيع المواطنين أن يسجلون بكل سهولة في دعم الرعاية الاجتماعية للحصول على دخل شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية، لكن من الضرورة أن تتوافق جميع الشروط للمتقدم للحصول على الدعم بدون رفض للطلب وتأتي أهم الشروط على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالعراق ويحمل الجنسية العراقية.

التسجيل يناسب للاعمال من 18 عام وحتى 55 عام.

لكن يمكن للنساء الأرامل والمطلقات والأبناء في مرحلة الدراسة التسجيل من سن 16 عا.

لا يمتلك المتقدم في الرعاية الاجتماعية أي أصول أو سجلات تجارية.

عدم استفادة المتقدم من أي منظومة دعم آخرى.

الفئات من محدودي الدخل ولا يوجد لهم معاش ثابت.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أصحاب الأمراض المزمنة بشرط عدم حصولهم على دخل شهري عالي.

رابط الاستعلام عن الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

يتك الكشف عن المشمولين خلال الفترة القادمة لذا عليكم الاستعداد لمعرفة خطوات الاستعلام والتي تتم بهذه الطريقة