دفعة يناير .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ينتظر الكثير ان يتم الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث يزداد البحث عن كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء فقد تم تأخر اعلان الأسماء بسبب الانتخابات وأن الموعد النهائي لها سيكون خلال أيام قليلة ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يتزايد البحث عن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فقد جاءت بعض من الجهات المختصة بصرف الدعم وصرحت انه يتم الان المرحلة النهائية لإعلان الأسماء ومن المتوقع ان يتم الاعلان عنها بداية من العام الجديد إلكترونيًا لتسهيل وتسريع عملية الإعلان.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

يمكننا ان نقم بالاستعلام ع الأسماء من خلال اتباع الاتي.

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم يتم اختيار خيار الرعاية الاجتماعية من القائمة.

بعدها يتم اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

تحدد الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة للتحقق في المكان المخصص لها.

الضغط على زر استعلام.

ستظهر قائمة المشمولين في الدفعة السابعة.

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ما هي أهم شروط الاستفادة من برنامج الدعم بالرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل عن شروط الرعاية الاجتماعية لعام 2023 والتي لابد من ان تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم ومنها.