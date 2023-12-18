وينك_يا_لولو .. تردد قناة وناسة للأطفال التحديث الاخير وشاهدة أروع أغاني الاطفال

هي من ضمن القنوات المفضلة لدى الكثير من الصغار حيث أنها تعمل على عرض محتى هادف لهم تعمل على تعلمهم بعض من العادات الحسنة وتساعد في العمل على عدم شعور الأباء والامتهات بالخوف أثناء مشاهدة الصغار لها ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن لأولياء الأمور من ضبط القناة من خلال الاستعانة بالبيانات الاتية.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكننا ان نتمتع بمشاهدة محتوى القناة من خلال القيام بكتابة الاتي.

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب عمودي.

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ضبط قناة وناسة على جهاز الريسفير الخاص بنا

حيث أنه يمكن من خلال الخطوات التالية تنزيل تردد القناة من خلال الاتي.

الدخول إلى جهاز الاستقبال من خلال جهاز التحكم عن بعد.

الضغط على خيارات.

ثم يتم الاختيار من بين الأقمار الصناعية المختلفة.

اختيار كتابة التردد.

إضافة تردد القناة والمعدلات الاخرى.

الضغط على خيار موافق.

يجب تثبيت القناة على جهاز الاستقبال.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة عن غيرها من القنوات بهذه المميزات.