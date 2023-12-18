المؤسس عثمان الحلقه 141 الموسم الخامس مدبلج علي قصة عشق مدبلج

المؤسس عثمان الحلقه 141 الموسم الخامس، يعد مسلسل المؤسس عثمان من ضمن أشهر وأهم المسلسلات التي تعرض خلال الفترة الحالية فقد حصلت على أعلي نسبة مشاهدة من قبل محبي المسلسلات التاريخية حيث انها تحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية من خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان.

مشاهدة مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 141

يزداد البحث للتعرف على أحداث الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان فقد كانت احداث الحلقة السابقة تشير لبعض من الاحداث المشوقة وهو بحث المؤسس عثمان عن الخائن له من القبيلة حتى يتم التخلص منه كما يعد من المسلسلات التي تحتوى على أحداث مشوقة للمشاهدين.

تردد قناة Atv الناقلة للمؤسس عثمان

هي من ضمن القنوات التي تعرض افضل وأشهر المسلسلات ومنها مسلسل قيامة عثمان والذي يعرض باللغة التركية وسيتم عرض الحلقة الجديدة الأربعاء 21 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية وتركيا والتردد الخاص بها هو.

تردد القناة هو 10796

معدل الترميز هو 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ :5/6

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تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

كما انه يمكننا ان نشاهد المسلسل على قناة الفجر ذلك مترجم باللغة العربية في الأوقات المحددة لذلك حيث يتم عرض الحلقة الجديدة في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر ويتم من خلال التعرف على ترددها وهو.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 12034.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

معامل الترميز 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات