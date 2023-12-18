وداعاً لإحتكار التجار|.. تعرف على سعر البصل اليوم الاثنين 18 ديسمبر وما هو موعد إنخفاض سعر السكر والبصل في الأسواق؟

تظل أزمة ارتفاع أسعار السكر والبصل موضوع جدل وارتباك بين المواطنين في الشارع المصري. وصعد سعر الكيلوغرام من السكر إلى مستويات تجاوزت 55 جنيهًا مصريًا في بعض المناطق، وذلك رغم التدخل الحكومي والجهود المبذولة للحد من تفاقم الأزمة وتنظيم الأسواق. مع إجراءات الحكومة وتحركات البرلمان واعتقال محتكري السكر والبصل في الأسواق المصرية، يترقب المواطنون مرحلة انخفاض الأسعار وتساؤلات حول المواعيد المتوقعة ومستويات الأسعار الجديدة تسود المشهد.

سعر البصل اليوم الاثنين 18 ديسمبر

لم تقتصر الأزمة على ارتفاع أسعار السكر فقط، بل شملت البصل أيضًا، حيث جذب اهتمام المواطنين في الشارع المصري، وتساؤل الجميع عن أسعاره بعد ارتفاع ملحوظ في الفترة السابقة، إلا أن سعر الكيلو الواحد استقر عند ما بين 35 و40 جنيهًا، بتراجع يفوق 10 جنيهات.

وشهد سعر طن البصل في سوق الجملة انخفاضًا يقدر بحوالي 10 آلاف جنيه، حيث انخفض من 35,000 جنيهًا إلى 25,000 جنيهًا، ويعزى هذا التحسن إلى قرارات مجلس الوزراء، منها حظر تصدير البصل حتى شهر مارس المقبل، وتطبيق طباعة الأسعار على جميع السلع المنتجة لمحاولة تنظيم الأسواق ومكافحة الزيادات غير المبررة، مع التأكيد على ضرورة وجود رقابة فعالة على الأسواق لاحتواء جشع التجار.

ما هو انخفاض سعر السكر والبصل في الأسواق؟

خالد بدوي، رئيس شركة الشرقية للسكر، أكد خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الصورة الخاصة بالطوابير ونقص السكر على الأرفف ستختفي خلال الأسبوع القادم.

وأوضح بدوي أسباب الأزمة، مشيرًا إلى أن صناعة السكر في مصر موسمية والإنتاج المحلي لا يلبي الاستهلاك، معربًا عن أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ 700-800 ألف طن سنويًا.

بدوي أشار إلى أعلى سعر وصل إليه السكر قبل الأزمة، حيث تراوح بين 24 و27 جنيهًا للقطاع الصناعي والمستهلك على مدار العام، وبالنسبة لموعد انخفاض السكر، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، في مداخلة تلفزيونية أنه من المتوقع أن تنتهي أزمة السكر في مصر في منتصف شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى بدء طرح المحصول الجديد من قصب السكر قريبًا لتخفيف حدة الأزمة.