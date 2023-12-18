الناس هتتجوز ازاي!!.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 ديسمبر بالمصنعية والسعر العالمي

تزايدت أعداد المواطنين في جمهورية مصر العربية، خاصةً الشباب الذين يستعدون للزواج، في إجراء عمليات بحث على جوجل لمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ويأتي ذلك ردًا على ارتفاع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أعلى قيمة له في محلات الصاغة، وللمزيد من التفاصيل حول أسعار الذهب اليوم، يُمكنكم متابعة هذا التقرير.

سعر الذهب اليوم الاثنين 18 ديسمبر

أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم:

– عيار 24: 3291.5 جنيه للبيع، و3280 جنيها للشراء.

– عيار 22: 3017.25 جنيه للبيع، و3006.75 جنيه للشراء.

– عيار 21: 2880 جنيهًا للبيع، و2870 جنيهًا للشراء.

– عيار 18: 2468.5 جنيه للبيع، و2460 جنيها للشراء.

– عيار 14: 1920 جنيهًا للبيع، و1913.25 جنيه للشراء.

– عيار 12: 1645.75 جنيه للبيع، و1640 جنيها للشراء.

– عيار 9: 1234.25 جنيه للبيع، و1230 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالمياً

أسعار الذهب في مصر وعلى مستوى العالم اليوم:

– سعر الجنيه الذهب في مصر: 23040 جنيهًا للبيع، و22960 جنيهًا للشراء.

– سعر أونصة الذهب عالميًا: 2023 دولارًا للبيع، و2021 دولارًا للشراء.