مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50 Yalı Çapkını مترجمة اثارة وتشويق بعد زواج بيلين وفريد

يعتبر مسلسل طائر الرفراف من ضمن أكثر الأعمال التركية التي يرغب الكثير على متابعة والتي حازت على أعلي نسبة مشاهدة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مسلسل طائر الرفراف.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50 Yalı Çapkını

ينتظر الكثير عرض الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف والذي يدر حول الشاب المتهور الذي يدعى فريد الذي يعيش حياته بتهور وسوف يعود للبلاد من أمريكا ولكنه يتجاهل بالعادات والتقاليد في تركيا ويتم وقوعه في عدد من المشاكل بسبب أفعالة الطائشة ويرغب جده على زواجه من فتاة والذي يعتبر ذلك هو الحل لابتعاد عنه عاداته السيئة.

أحداث مسلسل طائر الرفراف

تم الانتها خلال الموسم الماضية من تقديم حلقات مميزة ومثيرة ويتوقع البعض ان يتم إقامة زفاف كبير وسيحدث عجج من المفاجأة اليت تثير الدهشة للمشاهد فقد دخل العمل بعض من الفنانين هم بينور كايا، التي تجسد دور ابنة هاليس آغا وغيرها ولم تشارك الممثلة بوتشي بوسي كهرمان في العمل والتي كانت تقوم بدور حبيبة فريد والتي حصلت على إعجاب الكثير كما لقت الكثير من الانتقادات من قبل الجمهور.

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موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

يمكننا ان نشاهد الحلقة الجديدة من المسلسل حيث أنه يعرض يوم الجمعة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 8 بتوقيت السعودية عبر قناة Star TV التركية ويمكن أن نتعرف على تردد القناة من خلال الاتي.

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 12209

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 3000

أبطال مسلسل طائر الرفراف

ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين ومنهم.