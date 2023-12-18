وكالة تعليق الدراسة تكشف جدول اجازات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥ حسب التقويم الدراسي 1445 1446

يعطى الطلاب اهتماماً بالغاً بجدول اجازات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥، من أجل معرفة مواعيد العطلات والاجازات والتخطيط لهم بشكل جيد، حيث كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل إجازات الترم الدراسي الثاني، والذي جاء شاملاً لعدد من الإجازات المطولة والرسمية، ونتناول معكم كافة تفاصيل الإجازات على النحو التالي.

اجازات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥

تعتبر الإجازات والعطلات فرصة للطلاب والطالبات من أجل الاستعداد للفصل الجديد أو لمراجعة موادهم الدرسية أو لغرض آخر وهو الراحة والاستجمام والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما يساهم بشكل كبير في تطوير قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وعلى هذا الأساس يبحث الطلاب عن مواعيد الاجازات الخاصة بكل ترم، وإليهم إجازات الترم الدراسي الثاني كالتالي:

كانت الإجازة المطولة الأولى بتاريخ يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، وتنتهي بتاريخ 24 ديسمبر 2023م.

تبدأ إجازة منتصف الترم الدراسي الثاني بتاريخ يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ الأربعاء الموافق 14 يناير 2024م.

تبدأ الإجازة المطولة الثانية بتاريخ يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، وتنتهي بتاريخ يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

توافق إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني تاريخ يوم الخميس الموافق 22 فبراير وتنتهي بتاريخ 28 فبراير 2024م.

إجازات الترم الدراسي الثالث

يعود الطلاب إلى دراسة الفصل الثالث والأخير في هذا العام الدراسي عقب الانتهاء من إجازة الترم الدراسي الثاني وتوافق بداية الفصل تاريخ 3 مارس 2024، ونتناول معكم إجازات الفصل الثالث بناء على رغبة الطلاب والطالبات على النحو التالي: