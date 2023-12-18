رسميا .. تحديد ميعاد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق .. رابط عبر موقع وزارة المالية للإستعلام

ميعاد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، يكثر البحث عن موعد صرف الزيادة من قبل الحكومة العراقية والتي تعمل على بذل مجهودها في سداد احتياجات بعض من الاسر والعمل على تحسين مستوى المعيشة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

ميعاد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يهتم بالبحث الكثير من المواطنين للتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بعد أن جاءت الوزارة بالتصريح عن أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين يوم الاحد الذي يوافق 26 من شهر ديسمبر 2023 وان الزيادة التي من المقرر ان تصرف وهي 100 دينار عراقي والتي يمكننا الحصول عليها من خلال الفروع والمصارف بمحافظات العراق.

الاستعلام عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يمكننا أن نستعلم عن موعد صرف الزيادة في العراق من خلال القيام بالاتي.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

ثم الضغط على أقسام التقاعد.

ستظهر جميع الأقسام أمامك مباشرة.

اختيار القسم الخاص بك.

ادخال الاسم والقسمفي المكان المخصص بصورة صحيحة.

اضغط على مربع الاستعلام.

ستظهر أمامكم كافة البيانات التي تختص بصرف رواتب المتقاعدين.

صرف راتبك لدى أقرب صراف في المحافظة.

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ما هي شروط الحصول على معاش التقاعد في العراق

لابد من توافر بعض من المعايير في الشخص الذي سيحصل على الزيادة ومنها.