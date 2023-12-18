رابط الاستعلام عن اسماء مستفيدي شقق بسماية 2024 عبر ur.gov.iq

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية عن اسماء مستفيدي شقق بسماية الوجبة الأولى، كما أنها قد حددت الأولوية في الاستلام، وقدمت خيارين حتى يتم تسديد الأسعار الجديدة، وبإمكان الأشخاص أن يقوموا بالدفع من خلال التقسيط أو حتى عبر الدفع الكامل النقدي حينما تتوفر الوحدة السكنية، كما أن الأولوية ستكون متوفرة لمن يقوم بالدفع النقدي، ولذا بدأ الأشخاص في البحث حتى يتمكنوا من التعرف على هذه الأسماء والشروط والمستندات إلى ما يلزم.

اسماء مستفيدي شقق بسماية

قام المتحدث باسم الهيئة الوطنية الخاصة بالاستثمار بأن الهيئة قامت بإطلاق رابطًا يخص التسجيل الإلكتروني المتعلق بالوحدات السكنية في منطقة مجمع بسماية، هذا التسجيل يكون أولى أي ليس استلامًا فوريًا، كما أنه أشار بأن هناك حوالي 70 ألف وحدة هي العدد المتبقي بمدينة بسماية، يستوعب حوالي 26,000 وحدة سكنية بالشكل الحالي، والهيئة أشارت إلى تجهيز 9480 وحدة، وسيتم العمل على تسليمها تدريجيًا من شركة هانو الكورية، كما أن المواطنين سيكونون مؤهلين لوحدات سكنية تقدر بحوالي 70,000 وحدة، تتوفر عبر رابط التقديم ويتم تحديد الأسعار من خلال ديوان الرقابة المالية، ثم يعلن عنها في وقت لاحق.

برنامج الرعاية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عنه

دعم الرعاية الاجتماعية هو أحد صور المساعدات الحكومية التي تقدم للأفراد محدودي الدخل، ويتم تقديم هذا الدعم على مراحل حتى يستوعب أكبر قدر من الأشخاص المحتاجين، وإليكم خطوات الاستعلام عن الأسماء التي يشملها الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية وهي كالآتي: