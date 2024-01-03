أسهل طريقة لتحميل GTA مجاناً 🔥😍 أسعار لعبة جاتا 6 الجديدة 2024

تعد أسعار لعبة جاتا 6 الجديدة شيء هام لجميع الأشخاص الذين يعشقون لعبة جاتا ويترقبون ألعاب الفيديو بحماس وشغف، فإن هذه اللعبة تعد الأشهر بالعالم، وتم اختيار هذا المصطلح بعدما قد نجح إصدار جاتا 5 بشكل هائل، وتم بيع حوالي 160 مليون نسخة ويعد إنجاز ناجحًا وعظيمًا بعالم الألعاب، كما أن هذا الرقم يقارن بأداء سلاسل الألعاب الأخرى مثل كول أوف ديوتي، تلك التي قدم مع بيع 40 مليون نسخة منها بالإصدارات الثلاثة الأخيرة.

أسعار لعبة جاتا 6 الجديدة

تكلفة لعبه جاتا 6 قد تكون عالية، وذلك نظرًا للتطورات المتقدمة إذ أنها تقدر بمليار دولار، وهناك شائعات أشارت بأن السعر قد وصل حتى 150 دولار للنسخة، ولكن روكا ستار قد نفذت ذلك الأمر، وأكدت بأن أسعار الألعاب الخاصة بالجيل الثاني 70 دولار، ومع الوقت تنخفض أكثر.

خطوات تحميل لعبة جاتا

الأهم الآن من السعر الخاص باللعبة هو الخطوات والطريقة التي تستخدم في تحميلها، إذ أن طريقة التحميل تكون معتمدة من شركة روكا ستار، كما أن الأشخاص يمكنهم شرائها عبر استخدام موقع إيباي أو حتى أمازون، وإليكم خطوات التحميل:

قم أولًا بتوصيل جهاز الكمبيوتر التابع لك بالإنترنت.

ادخل بعد ذلك إلى صفحة المتصفح الآمن وقم بالبحث عن روكا ستار ثم انشئ حسابًا جديدًا وابحث عن لعبة جاتا 6 الجديدة.

انقر فوق النسخة الجديدة التابعة للعبة، ويتم تحويلك بشكل تلقائي إلى صفحة الدفع الإلكتروني، علمًا بأن الدفع يكون بعملة الدولار.

موعد اصدار جاتا 6

توقيت إصدار جاتا المحتمل وفقًا للتسريبات التي حدثت وتقارير شركة تيك توك المالية سيكون إصدار اللعبة مع إتيان عام 2024، والتقارير المالية أظهرت ارتفاعًا كبيرَا بالاستثمارات الخاصة بالتسويق ما بين أبريل 2023 حتى مارس 2024، وذلك يعزز التوقعات من خلال إصدار منتج يكون كبير بتلك الفترة، كما أنه قد أظهر استحواذًا على زنجا تلك التي تسعى لإصدار المنتج الضخم بالصناعات القادمة، ووفقًا للمعلومات فإنه من المفترض أن تصدر جاتا خلال 2024، ويتم التوقع بأن هناك إصدار لفيديو تشويقي يكون رسمي مع انتهاء هذا العام، بعيدًا عن كل هذه التسريبات.