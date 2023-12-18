تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لـ مباراة الأهلي بدون تشفير علي النايل سات
تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لـ مباراة الأهلي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ببعض منة التهاني للاهلي والذي تأهل للنهائي في كأس العالم وينتظر البعض مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي واليت تعد من ضمن المواجهات الضخمة فقد تفوق على نادي إتحاد جده السعودي ب3 أهداف مقابل هدف واحد ويأمل الكثير أن يحقق الفوز مرة أخرى ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport.
قناة ssc sport
سيتم نقل قناة SSC لمباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والتي تعتبر من ضمن أهم الفقنوات التي تعرض عدد من المباريات الهامة والتى تعرضها بشكل مجاني دون أن يتم دفع أي تشتراك ويتم من خلال التعرف على التردد الاتي.
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 12523.
- معدل الترميز 27500.
- معامل التصحيح 4\3.
تردد قناة ssc sport على عرب سات
- ترددها 11418.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- القمر الصناعي العرب سات.
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موعد مباراة الأهلي اليوم
ستقام المباراة اليوم بين الأهلي وفلامنغو الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم لمواجهة نادي فلومينينسي
من المتوقع أن يكمون التشكيسل لمباراة اليوم وهو.
- سيعود أليو ديانج إلي خط الوسط فقد كان أحمد نبيل كوكا مكانه خلال المباراة السابقة.
- حراسة المرمى محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني و ياسر إبراهيم ومحمد عبند المنعم وعلي معلول.
- خط الوسط أليو ديانج و مروان عطية و إمام عاشور.
- وفي خط الهوم بيرسي تاو ز محمود كهربا وحسين الشحات.