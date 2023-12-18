“جدد وسجل الآن” تجديد منحة البطالة 2023 عبر موقع anem.dz ومنحة المراة الماكثة في البيت 2024

المواطنون في الجزائر يبحثون الآن عن جديد منحة البطالة 2024 في الجزائر وكيف يمكن تجديد منحة البطالة 2024 والحصول على قيمة المنحة بعد زيادتها بشكل رسمي في عام 2024، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد زيادة منحة البطالة 2024 وتجديدها وكل ما يخصها هي ومنحة المراة الماكثة في البيت 2024، تابعوا.

تجديد منحة البطالة 2024

بداية من عام 2024 بإذن الله سيتم رفع قيمة منحة البطالة إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، وذلك بناء على تصريح من رئيس الدولة الجزائري، ويمكن تجديد منحة البطالة من خلال ما يلي:

قم بالتوجه في البداية إلى رابط الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة على شبكة الإنترنت، حيث موقع منحة البطالة minha anem dz.

الموجودة على شبكة الإنترنت، حيث موقع منحة البطالة minha anem dz. اضغط على الأيقونة الخاصة بمنحة البطالة.

حدد تجديد منحة البطالة وابدأ في إدخال كل البيانات المطلوبة منك والأوراق، ثم اضغط على تمديد، وهكذا ستكون أكملت عملية التمديد بنجاح.

منحة المراة الماكثة في البيت 2024

وضحنا لكم جديد منحة البطالة 2024، حيث يمكن الدخول إلى موقع التسجيل في منحة البطالة والإطلاع على ملف منحة البطالة والتجديد، وبالنسبة لـ منحة المرأة الماكثة في المنزل، فهي ضمن منحة البطالة، وقيل أنها بقيمة 800 دينار جزائري مقدمة للسيدات بالجزائر، من أجل تحسين دخل الأسر الجزائرية والارتقاء بالمرأة الجزائرية وتشجيعها على الاهتمام بأسرتها وأولادها ومنزلها، ويمكن التقديم عليها من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

منحة ابناء المجاهدين 2024

وهي منحة من ضمن المنح التي تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للمواطنين والمواطنات من أبناء المجاهدين، وهي بقيمة 30 ألف دينار جزائري، وتم زيادة الفترة الأخيرة من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويتم التقديم عليها من خلال موقع الوزارة ومن يستوفي الشروط تُقدم المنحة له.