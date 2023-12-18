كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بعموم المحافظات العراقية 2023

المواطنون في العراق يظهرون استمرارًا في استفساراتهم والبحث المستمر عن الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن عملية الاستعلام تتم بسهولة عبر الرابط الرسمي للوزارة، وسنوضح التفاصيل الكاملة وطريقة الاستعلام في الفقرات التالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يتيح الرابط الرسمي المخصص من وزارة العمل العراقية للمواطنين الوصول إلى أسماء المستفيدين من منحة الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية في عام 2023، للقيام بذلك، يقوم المستعلم بالخطوات التالية:

1. يدخل الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر الرابط المخصص.

2. ينتقل إلى منصة “مظلتي الإلكترونية”.

3. يحدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، وهي “الوجبة التاسعة”.

4. يختار برنامج “الرعاية الاجتماعية” من بين البرامج المتاحة.

5. يختار ملفات برنامج الرعاية الاجتماعية من بين الملفات المتاحة.

6. يُدخل البيانات المطلوبة بدقة.

7. ينقر على “الاستعلام” لعرض النتيجة.

ما هي خدمات منصة مظلتي الرسمية 2023؟

تعتبر منصة “مظلتي” معروفة بتوفير مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين في العراق، خاصة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، تشمل هذه الخدمات:

1. خدمات الغذاء والتغذية.

2. دعم نفسي لتعزيز الرفاه النفسي للمستفيدين.

3. خدمات تقديم الدعم الاجتماعي.

4. تقديم رعاية صحية شاملة.

5. خدمات تركز على التعليم والتدريب في النهاية.

ما هي شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023؟

توضح هذه الفقرة الشروط المحددة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، بخصوص الوجبة التاسعة لعام 2023 التي قدمتها وزارة العمل في العراق، ومن بين الشروط المهمة نجد:

1. عدم امتلاك المتقدم أملاكًا خاصة باسمه.

2. في حالة المتقدم رجل، يشترط أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا.

3. إذا كانت المتقدمة سيدة، يجب أن يكون تراوح عمرها بين 15 و55 عامًا.

4. شرط أساسي هو عدم تسجيل المتقدم في التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي مسبقًا.