البصل هيرخص ومش هيلاقي حد يشتريه.. أزمة البصل في مصر+ دور الحكومة بخصوص أزمة البصل

أزمة البصل في مصر، تشكل أزمة البصل في مصر جدلا كبيرا بين الناس حيث يشهد سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا في الأسواق والمحلات التجارية، وتتصاعد شكاوى المواطنين في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الغلاء الكبير الذي يشهده سعر البصل، حيث تخطى سعر كيلو البصل في الآونة الأخيرة في بعض الأماكن 40 جنيه، ويعتبر هذا السعر زيادة عن دولار بناء على سعر الصرف الرسمي.

أزمة البصل في مصر

أزمة البصل في مصر، تتصاعد شكاوى المواطنين بسبب أزمة البصل في مصر يوما بعد يوم باعتباره سلعة غذائية مهمة ومكون رئيسي في أغلب أطعمة الشعب المصري، حيث ارتفع سعر البصل في سبتمبر الماضي ووصل سعر الكيلو إلى 25 جنيه، وتعتبر هي المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر البصل إلى هذا الحد، وبناء عليه أعلنت الحكومة المصرية وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ولكن مع اقتراب انتهاء مدة وقف تصدير البصل ارتفع سعر البصل مرة أخرى بشكل مفاجئ، ويرجع سبب ارتفاع سعر البصل الهائل في الأسواق إلى انخفاض المساحات المزروعة للبصل بسبب انخفاض سعره في المواسم الماضية مما أدى إلى زراعة المزارعين لمحاصيل زراعية أخرى ذات سعر أعلى.

دور الحكومة بخصوص أزمة البصل

يرتفع سعر البصل بشكل هائل في الآونة الأخيرة إلى جانب ارتفاع سعر السلع الغذائية الأخرى، وتعمل الحكومة المصرية على الحد من أزمة ارتفاع الأسعار حيث توصلت الحكومة المصرية إلى مد قرار وقف تصدير البصل إلى ثلاثة شهور أخرى أي المقرر انتهاء مدة وقف التصدير في مارس المقبل، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض سعر البصل من جديد، كما تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للعمل على ضبط سعر البصل والتأكد من عدم احتكار البعض للسلعة وسيتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على كل مخالف.