هسة PDF|.. تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية بصيغة الـPDF من الرابط الرسمي لمنصة مظلتي

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023 تشكل مصدر أمل كبير للكثير من المواطنين في العراق، الدفعة السابعة، التي يُصرفها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعد الدفعة الأخيرة للمواطنين في نهاية العام، مما يزيد من التوتر والقلق لديهم، في انتظار معرفة ما إذا كانوا سيستفيدون من هذه المساعدة الحيوية، سنستعرض في هذا المقال أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية

وفرت وزارة العمل وسائل دعم متنوعة للفئة المحتاجة، وعملت بجهود كبيرة لتلبية احتياجات الأسر وتحسين ظروفهم المعيشية، تم صرف عدة دفعات ووجبات خلال العام، والوزارة تستعد حاليًا لصرف دفعات جديدة بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية.

وسيتم نشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تجلب هذه الأنباء السارة الفرحة لآلاف الأسر قبل نهاية العام، ستعلن الوزارة عن تفاصيل جديدة حول الدفعات القادمة ومواعيد التسجيل لتجهيز المستندات المطلوبة.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة العراقية عبر منصة مظلتي من هذا الرابط.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية بالخطوات وتنزيل ملفات pdf

يجدر بالإشارة إلى أن الدعم النقدي لبرنامج الرعاية الاجتماعية سيكون متاحًا للأشخاص المستحقين الذين يستوفون شروط الاستحقاق المحددة من قبل وزارة العمل، تشمل هذه الشروط المواطنين العراقيين المقيمين داخل البلاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عامًا، ويجب عدم امتلاك المتقدم سجلات تجارية أو أصول ممتلكات، يشمل الدعم أيضًا ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات والأيتام.

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2023، يجب على المتقدمين تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي والنقر على “الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

يتم نقلهم إلى صفحة الاستعلام حيث يجب إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد المحافظة. بعد ذلك، يمكن النقر على زر “تنزيل النتائج PDF” للعثور على أسماء المستفيدين.