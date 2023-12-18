سارعي بالتقديم.. منحة المراة الماكثة في البيت 2024 وشروطها والتقديم عبر anem.dz

تستهدف الحكومة الجزائرية الكثير من الفئات وخصوصًا الأسر الهشة فقيرة الدخل لتقديم منح لهم، حيث منحة البطالة والمنحة الجامعية ومنحة ابناء المجاهدين 2024 وأيضًا منحة المراة الماكثة في البيت 2024، ونجد السيدات يتساءلن في الوقت الحالي عن شروط منحة المراة الماكثة في البيت وكيف يمكن التسجيل للحصول على هذه المنحة، وقد خصصنا تقرير اليوم للحديث باستفاضة عن تلك المنحة.

منحة المراة الماكثة في البيت 2024

تهتم حكومة الجزائر بالمواطنين والمواطنات في الدولة وعلى رأسهم السيدات وخصوصًا الماكثات بالمنزل، وقد قدمت لهم منحة ضمن منحة البطالة 2024، وقيل أن هذه المنحة بقيمة 800 دينار جزائري ضمن راتب منحة البطالة 15 ألف دينار، ويتم تقديمها للسيدة من أجل تحسين الدخل الإجمالي للأسرة ومساعدة كل سيدة ماكثة في المنزل على تربية أولادها بشكل صحيح والاهتمام في المجمع بأسرتها، ويتم تقديمها من خلال ما يلي:

اتجهي إلى موقع مِنصة الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت.

للتشغيل على شبكة الإنترنت. حددي منحة البطالة.

اختاري الولاية التابعة لها، وابدئي في تسجيل بياناتك بشكل صحيح، حيث أي خطأ يُلغى تقديم المنحة عنك.

انقري على حفظ في النهاية إتمامًا لعملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

حسب الموضح من قبل وكالة التشغيل العامة في الجزائر، فإنه يجب تقديم عدد من الأوراق، بحيث يتم التقديم على منحة المراة الماكثة في البيت 2024 وتأتي كما يلي: