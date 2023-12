مسلسل زينهم الحلقة 23 كاملة علي قناة ON E

قد حاز مسلسل زينهم على عدد كبير من المشاهدات وتم البحث عنه من قبل الكثير على watch it وذلك منذ أن تم اعلان عرض حلقاته ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل زينهم.

ابطال مسلسل زينهم

يشارك في مسلسل زينهم عدد من الفنانين ومنهم أحمد داود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبو داوود، هناء الشوربجى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف كما يتميز بان المسلسل من كتاب أصدقائى الموتى شكرا، للدكتور محمد جاب الله، وهذا العمل من إخراج يحيى إسماعيل.

أحداث مسلسل زينهم

يدور المسلسل حول بعض من الاحداث المشوقة وهو أن زينهم الذى يعمل طبيبا شرعيا في المشرحة قد يتعرض لبعض من المفاجاة في عمله وهو أنه أقناء تشريح جثث الموتى يكتشف ان هناك جثة حيه فقد كانت من اخر أدوار الفنان أحمد داود مسلسل سوتس بالعربى من إنتاج طارق الجناينى والذي حصل على إعجاب الكثير.

مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة 23 كاملة

يتم عرض مسلسل زينهم على watch it يوميا من الأحد إلى الخميس كما انه يتم عرضه على قناة ON الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية حيث يعرض على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في الساعة الثانية صباحًا ويتم الإعادة مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً كما أنه يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد الحلقة في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء والاعادة مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة عصرا.