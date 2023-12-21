قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار النهاردة// سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية بمصر

سعر الدولار النهاردة أصبح أكثر الأمور التي تشغل ملايين المواطنين، حيث في الوقت الحالي سعر الدولار في حالة استقرار حذر اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية وسط متابعة الكثيرين للسعر بشكل يومي تقريبًا للاطمئنان على قيمة العملة والمدخرات، وفيما يلي سوف نتعرف على السعر بالبنوك الرسمية وكذلك بالسوق الموازية.

سعر الدولار النهاردة

سعر الدولار النهاردة، ثبت البنك الأهلي السعر وبنك مصر سعر الدولار عند 30.75 عند الشراء وسعر 30.5 جنيه مصري، وعلى الرغم من ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع سعر الدولار بسوق السوداء وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن سعر الدولار اليوم، حيث وصل سعر الدولار اليوم بشكل رسمي بالبنوك إلى 30.83 جنيه عند الشراء وسعر 30.95 جنيه للبيع، سعر الدولار بالبنك الأهلي وصل إلى 30.75 جنيه للشراء وللبيع 30.85 جنيه، أما في بنك مصر فوصل السعر للشراء الى 30.75 جنيه وللبيع وصل إلى 30.85 جنيه، سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 عند الشراء وسعر 30.95 جنيه عند البيع، أما سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي فوصل إلى 30.90 عند الشراء وعند البيع وصل السعر إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية بمصر

اختلف سعر الدولار الرسمي بالبنوك المصرية كثيرًا عن سعره بالسوق الموازي وهو ما جعل الكثير من المواطنين يشعرون بالتوتر والقلق بشأن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الجنيه بشكل ملحوظ وهو ما يترتب عليه المزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع بصورة ملحوظة وجاء سعر الدولار بالسوق الموازية مقابل الجنيه المصري كالآتي: