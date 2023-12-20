حمل pdf هسه.. موعد الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية+ طريقة البحث عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة بالعراق

موعد الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية من أكثر ما تم البحث عنه من قبل المواطنين بالعراق، فالجميع يبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة، حيث في الوقت الحالي ينتظر المتقدمين موعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن المواطنين المشمولين بالبرنامج وهو ما سيضيف لهم رواتب مقدمة من الرعاية شهريًا، وفيما يلي سوف نتعرف على أخر أخبار الرعاية الاجتماعية، كما سوف نتعرف على كيفية استخراج اسماء المشمولين وطريقة تحميل كشوفات اسماء المشمولين.

موعد الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية

موعد الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية، ذكر أحد المسؤولين أن السبب في تأخير الإعلان عن اسماء الوجبة السابعة للدعم المقدمة من الرعاية الاجتماعية هو نتيجة عدم تجهيز الكشوفات المتضمنة للمشمولين حتى الآن بالإضافة إلى قلة الموظفين ممن يقوم بإجراء البحث الميداني ولكن بمجرد إعلان الكشوفات الخاصة بالوجبة الأخيرة سوف يصبح بإمكان المستفيدين بمنتهى السهولة التعرف على هل تم شمولهم لهم أم لا.

طريقة البحث عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة بالعراق

بعد إعلان كشوفات اسماء المشمولين سوف يصبح بمنتهى السهولة استعلام المواطنين للتعرف على هل تم الشمول بالوجبة الأخيرة بالعراق أم لا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول إلى موقع مظلتي حتى يتم معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر شبكة الإنترنت.

يتم الضغط فوق أيقونة الرعاية الاجتماعية ثم تحديد الرقم الخاص بالوجبة وهي الوجبة السابعة.

قم بإدخال ملف المحافظة.

ثم ابحث عن رقم الهوية لتعرف هل تم الشمول أم لا.

كيفية تحميل كشوف الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

ظهر مؤخرًا ملحق الوجبة السادسة حيث يمكن لأي من المواطنين الإطلاع على الكشوفات عبر الدخول إلى منصة مظلتي وذلك من خلال اتباع الاتي: