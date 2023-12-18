خلاص سعره هينزل قريب|.. تعرف على سعر البصل اليوم الاثنين 18 ديسمبر وفي هذا الموعد سينخفض سعره

تزايدت استفسارات المواطنين في مصر حول أسعار البصل بفعل انخفاضها، حيث بلغ سعر كيلو البصل في بعض المناطق 45 جنيهًا، وأصبحت توفره غير مباشر بشكل ملحوظ، وأعلن رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في القاهرة عن تزايد حالة الغضب بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرًا إلى ضرورة تقليل عمليات التصدير وتفضيل احتياجات المواطن المصري، وتدل الزيادة في أسعار البصل على تقلص المساحات الزراعية المخصصة له، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لاستبدال بعض المزارعين لزراعته بمحاصيل أخرى ذات قيمة أعلى.

سعر البصل اليوم

رئيس شعبة الخضراوات أوضح أن قرار وقف تصدير البصل، الذي بلغ حجمه 200 ألف طن في الفترة الأخيرة نتيجة لتحول الأسواق العالمية للاستيراد من مصر، جاء بتأخير بعض الشيء، مسببًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البصل المتاح، ورغم ذلك، أكد أن هذا الإجراء سيسهم في خفض الأسعار في المستقبل القريب.

أكد المسؤولون أن هناك محصول بصل جديد بدأ يظهر في الأسواق، ومن المتوقع أن يسبب انخفاضًا كبيرًا في أسعار البصل قريبًا.

انخفاض سعر البصل قريباً

ظهر المحصول الجديد في الفيوم والعديد من محافظات الدلتا، ومن المهم أن يلاحظ أن هذا البصل لا يتم تصديره، بل سيتم استخدامه محليًا فقط.

يُتوقع أن يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في أسعار البصل، حيث وصل سعر الكيلو في سوق العبور إلى 16 جنيهًا، وعلى الرغم من أن الانخفاض لم يصل إلى 5 جنيهات بعد، إلا أنه من المتوقع أن يحدث تدريجيًا في الفترة القادمة.