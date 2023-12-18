“بزيادة 100 دينار عراقي” هيئة التقاعد العامة توضح موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 

يتساءل الكثير من المتقاعدين في دولة العراق عن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك بعدما تم الإعلان رسمياً عن زيادة الرواتب بمقدار 100 دينار عراقي لكافة المستحقين، حيث تعد رواتب المتقاعدين مصدر دخل أساسي لدى العديد منهم، ذلك يتساءلون باستمرار عن موعد صرفها وعن وجود زيادة على الرواتب، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد صرف هذه الزيادة فضلاً تابعونا.

صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية على صرف الزيادة المقرة بقيمة 100 دينار عراقي، لمستفيدي التقاعد في الموعد المحدد مسبقاً لصرف رواتب التقاعد، وهو اليوم 26 من كل شهر ميلادي، حيث سينزل الراتب يوم 26 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية دون تقديم للموعد أو تأخير، حيث يتم صرف الزيادة حسب الضوابط والشروط المحددة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

بعدما أعلنت الهيئة العامة للتقاعد موعد الصرف بالزيادة 100 دينار عراقي، يتم الاستعلام عن رواتب التقاعد من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي حددتها الهيئة العامة للتقاعد، ويكون ذلك كالتالي: