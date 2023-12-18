أنها تقترب|.. ما هو موعد امتحانات نصف السنة في العراق وما هو التقويم الدراسي للعام الجديد 2024؟

كشفت وزارة التربية العراقية النقاب عن جدول امتحانات منتصف العام لمختلف المراحل الدراسية في جميع المدارس والجامعات، ويأتي هذا ضمن إطار العام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى الموافقة على مواصفات الأوراق الامتحانية لمادة اللغة العربية في المرحلة الإعدادية من قبل المركز القومي للاختبارات، ويشير الإعلان إلى جاهزية الوزارة لتوفير جميع التفاصيل الضرورية حول الامتحانات، مما يوفر الوعي الكامل للطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات والتواريخ المتعلقة بالامتحانات الدراسية، وسنقدم لكم جميع التفاصيل بتلك المقالة.

ما هو موعد امتحانات نصف السنة في العراق؟

أعلنت وزارة التربية العراقية أن امتحانات منتصف السنة الدراسية ستجري في 14 يناير 2024، وستشمل جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصفوف النقلية في 9 يناير 2024، كما أكد البيان أن بداية السنة الدراسية كانت في أواخر سبتمبر 2023 وتستمر حتى 25 يناير 2024.

وأضيف إلى ذلك، أن نهاية يناير 2024 تمثل بداية الإجازة الخاصة بنصف العام، والتي تستمر لمدة حوالي أسبوعين، ابتداءً من 8 فبراير 2024.

التقويم الدراسي للسنة الدراسية في العراق لعام 2024

أوضحت الوزارة أن بداية النصف الثاني للعام الدراسي ستكون في 10 فبراير 2024، وستستمر حتى 6 يونيو 2024، وفقًا للتقويم الدراسي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ويشير التقويم إلى أن الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني ستُجرى يوم الخميس، الموافق 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.

توضح وزارة التربية العراقية أن التقويم الدراسي يُحدث سنويًا، يشمل جميع أيام الدراسة والإجازات، سواء كانت أسبوعية أو إجازات مطولة على مدار السنة، وهذا الإجراء يهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم ترتيب الفصول والأوقات الدراسية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة مؤخرًا نتائج الصف السادس الإعدادي في مختلف محافظات العراق، مما يتيح للطلاب الوصول إلى نتائجهم بناءً على أدائهم الامتحاني، بعد فحص دقيق ومراجعة شاملة لجميع أوراق الامتحانات.

نبذة عن استعداد وزارة التربية العراقية للاختبارات

أكدت الوزارة في وقت سابق على ضرورة التزام كافة الطلاب بمواعيد الاختبارات، مُشددة على أن محتوى الاختبارات سيكون متناغمًا مع المنهج الدراسي، وستتم الأسئلة بشكل بسيط ومناسب لغالبية الطلاب.

كما أشارت إلى أهمية عملية الإشراف على الامتحانات، حيث سيتم الاعتماد على فريق من ذوي الخبرة من المعلمين لضمان سلاسة سير فترة الامتحانات وتقديم الدعم للطلاب في مواجهة أي تحديات.