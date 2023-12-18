قبل صرف الدفعة القادمة.. رابط استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 74 لشهر يناير 2024 وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

مع اقتراب صرف دفعة يناير لدعم حساب المواطن يبحث الكثير من مستفيدي الدعم عن رابط استعلام أهلية حساب المواطن وذلك قبل صرف الدفعة القادمة 74 دفعة شهر يناير 2024، ويجب على المواطنين التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم المالي المقدم من حساب المواطن، ويعتبر برنامج حساب المواطن مبادرة حكومية تستهدف دعم الأسر المحتاجة وتوفير أمان مالي لها، في هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية استعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن وشروط الأهلية.

رابط استعلام أهلية حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن نتائج دراسة أهلية حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة حساب المواطن الرسمية.

قم بالضغط على مربع تسجيل الدخول وتحديد منصة النفاذ الوطني.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

التحقق من الهوية بإدخال الكود الخاص.

اختيار خيار “استعلام” لعرض نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن الدعم المالي لتحسين مستوى المعيشة وتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة. لذلك يحث البرنامج المواطنين على متابعة إجراءات الاستعلام والتحقق من أهليتهم لضمان استفادتهم من هذه المبادرة الحكومية، ولكي يكون الفرد مؤهلاً في برنامج حساب المواطن يشترط ذلك ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملاً الجنسية السعودية وامتلاك بطاقة تنقل سارية الصلاحية.

عدم وجود قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

عدم انتماء الفرد لدور الإيواء أو السجون.

الإقامة الدائمة في المملكة.

دخل شهري يتناسب مع الحد المسموح للاستفادة من الدعم.

بيانات متطابقة مع السجلات الرسمية.

من هي الفئات المستحقة للدعم ؟

حملة بطاقات التنقل.

الأرامل والمطلقات.

السعوديين المستقلين في السكن.

الأسر المحدودة الدخل.

المتزوجة من رجل أجنبي غير سعودي.

الرجل السعودي غير المتزوج.

المتزوجة من مواطن سعودي.

المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

ما قيمة دعم حساب المواطن