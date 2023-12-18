“قوائم pdf جديدة”أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 جميع المحافظات | منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية الدفعة الأخيرة، والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وسط ترقب وانتظار عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، وأكدت وزارة العمل العراقية أنها تسعى دائماً على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …..

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث أكد وزير العمل العراقي على أن برنامج الرعاية الإجماعية من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر التي تعاني من قلة الدخل أو انعدمه، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من الطلبات للحصول على الرعاية الإجتماعية، وعلى الفور أعلنت الوزارة عن فرز الطلبات واختيار الفئات الأكثر احتياجاً والتي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط الرعاية الإجتماعية 2023

أن يكون المواطن من أصل عراقي.

ألا يكون غادر العراق على الأقل 6 شهور على الأقل.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام “للسيدات.

كما يجب ألا يكون للمتقدمين دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023