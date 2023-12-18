تردد قناة ssc لمتابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة الليلة، حيث ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم الليلة مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام على ملعب استاد الجوهرة المشعة في مدينة جَدَّة السُّعُودية، حيث يسعى الأهلي في هذه المباراة إلى تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية والفوز بها، والظفر بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز به عام 2006، أما فلومينينسي فيسعى إلى تحقيق الفوز وحجز مقعده في المباراة النهائية، ورفع رصيده من الألقاب.

خطوات ضبط قنوات ssc الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

يمكنك ضبط قنوات ssc المشفرة والناقلة لمباراة الليلة، والتي ينتظرها الكثيرون وتشوقون إلى معرفة الفائز بالخطوات التالية:

اضغط على زر Menu أو Settings على حسب نوع جهاز الاستقبال الذي لديك. ومن ثم انتقل إلى قائمة البحث عن القنوات أو Manual Installation على حسب لغة جهاز الاستقبال. حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط القناة عليه، فمن الممكن ضبط القناة على اكثر من قمر صناعي. أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب الخاص بالقناة، والذي سنبينه بالتفصيل. اضغط على زر بحث أو Start، ليتم ضبط القناة والاستمتاع بمشاهدتها.

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة دور نصف النهائي في كأس العالم للأندية

قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات هو: التردد: 12523، والاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات هو: التردد: 12380، القمر الصناعي: عرب سات، معامل تصحيح الخطأ: ⅚، معدل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات هو: التردد: 12418، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: ¾.