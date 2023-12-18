“طفلك هياخد 550 شهريا“ معاش الطفل ومنحة الدراسة الشروط والفئات المستحقة

قامت وزارة التضامن بالتصريح عن أنه سوف يتم صرف معاش أطفال والذي سول يبلغ قدره نحو 350 جنيه، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 24 عام 2023، لكن يجب أن تكون الأسرة لديها بحد أقصى 3 أولاد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة الدراسة للطفل

الجدير بالذكر أنه يوجد منحة دراسية والتي قدرها 200 جنيه، ولكن يشترط انتظام الطفل في سنوات الدراسة الأساسية وحتى سنوات المتوسط، يتم صرف منحة الدراسة بداية من شهر أكتوبر وحتى شهر مايو.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الطفل ومنحة الدراسة؟

قامت وزارة التضامن بتحديد فئة محددة من المستحقين وهم:

يمنح ذلك المعاش للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى الأطفال مجهولي الأب والأم.

يتم منح ذلك المعاش لأطفال المرأة المطلقة عندما تتزوج أو عندما تسجن.

يمنح ذلك المعاش للأطفال الذي سُجن والدهم بحكم لا يقل عن 3 أعوام.

شروط الحصول على معاش الطفل والمنحة الدراسية

حددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط التي يجب توافر وهي:

يجب أن يكون الطفل عمره يقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون ذلك الطفل حامل للجنسية المصرية.

يجب أن لا يملك ذلك الطفل أب أو أم.

عدم امتلاك الطفل لأي ميراث أو أملاك.

يجب أن تكون الأسرة ليس لديها دخل ثابت، أو معاش تأميني أو أي من برامج الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن.

المستندات المطلوبة للتقدم على معاش الطفل والمنحة الدراسية