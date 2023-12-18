تردد قناه ssc1 الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

تزامنًا مع اقتراب موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية بدأ البحث حول تردد قناه ssc1 رغبةً في استقبال القناة على الجهاز الخاص بمُحبي كرة القدم، حيث تُعتبر واحدة من ضمن القنوات التي ستُذيع المباراة اليوم التي ينتظرها الكثيرين من الأشخاص حول الدول العربية المختلفة، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح التردد على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناه ssc1

يُمكنك استقبال القناة على الجهاز الخاص بك بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على العرب سات

لكي تتمكن من الاستمتاع بمباراة اليوم لابد من إدخال البيانات الآتية على الجهاز الخاص بك وهي:

التردد: 12380.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد على القمر الصناعي البدر سات

يُمكنك أيضًا استقبال القناة على الجهاز الخاص بكم من خلال ادخال ما يلي:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد مباراة الأهلي اليوم

يتساءل الكثير من مُحبي كرة القدم حيث تم تحديد الموعد من قبل الجهات المسؤولة لكي يكون في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبالنسبة لباقي الدول فكل واحد منهم على حسب توقيتها ولكن بالنسبة لدولة العراق سيكون في تمام الساعة 6 مساءً، ولكي تتمكن من استقبال القناة لابد من اتباع الآتي: