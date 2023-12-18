استقبلها حالاً.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 استمتع بمراوغة القط والفأر الأن

يتساءل العديد من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة توم وجيري، التي تعد من أهم القنوات الكرتونية المختلفة، فضلاً عن تقديمها لأروع البرامج التي يعشقها الأطفال، فضلاً عن أن القناة أخذت شهرة كبيرة على الساحة وفي عالم الأطفال، حتى أنها موجهة للعديد من الدول العربية وتقوم بإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل على مدار الساعة، حتى أنه يمكن القيام بمشاهدة برامجها بجودة عالية وصورة واضحة طوال الوقت.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

جاءت تردد قناة توم وجيري الجديد وبعد التحديث الخاص ببرامجها وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11353.

إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

خطوات استقبال قناة تردد توم وجيري الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال بث قناة توم وجيري الجديد، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-