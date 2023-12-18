“افرحوا هتاخدوها قريب” موعد اجازة نصف العام الدراسي وفقاً للخطة الدراسية 2024

موعد اجازة نصف العام، بعد أداء الامتحانات وإعلان النتائج يحتاج الطلاب إلى فترة راحة بين الترم الأول، والثاني حتى يستجمعوا طاقتهم، ويبدأوا ترم جديد بكل قدرتهم لتحصيل أعلى التقييمات، والدرجات قد قدمت وزارة التربية والتعليم خريطة زمنية تضم كل المواعيد التي تخص الامتحانات، ومواعيدها كذلك موعد الرجوع إلى الدراسة مرة أخرى لاسيما تم تحديد موعد إجازة نصف العام.

موعد اجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة نصف العام الدراسي التي من المحدد أن تبدأ في يوم 27 من شهر يناير لعام 2024 هو يوافق يوم السبت كما سوف تستمر الإجازة لمدة أسبوعين متتالين ثم سيتم الرجوع إلى المدرسة، والجامعات مرة أخرى لاستكمال الترم الثاني يمكنك الاطلاع على أي معلومة تريدها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

تم الإعلان عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سيكون في يوم السبت الذي يوافق 10 من شهر فبراير لعام 2024 ليستمر لتاريخ السادس من شهر يونيو أما عن الاختبارات الخاصة ب الترم الثاني فسوف تجرى في يوم السبت الذي يوافق 25 من شهر مايو.

كما ستكون امتحان الدبلومات الفنية في يوم 1 من شهر يونيو هو سيكون يوم السبت كما أن موعد امتحانات المعاهد، والجامعات سيكون بتاريخ التاسع من شهر يناير، وسوف تنتهي في تاريخ الخامس والعشرين من نفس الشهر لعام 2024 ستبدأ الإجازة في الموعد المحدد للكل، وتنتهي بتاريخ الثامن من شهر فبراير لهذا كن على أتم الاستعداد لأداء الامتحانات ثم الانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة.

ختاماً لموضوعنا موعد أجازة نصف العام تعرفنا على مواعيد الامتحانات، وبداية الفصل الدراسي الثاني.