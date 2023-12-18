شهادات البنك الأهلي.. الأعلى فائدة في البنوك المصرية (الشهادات الخماسية)

شهادات البنك الاهلي، البنك الأهلي هو واحد من أكبر البنوك في جمهورية مصر العربية يقدم البنك الأهلي دائما شهادات يصل العائد الخاص بها إلى 30% تقريباً ودائماً يقوم بتقديم العروض للعملاء حتى يجذب أكبر عدد من العملاء إليه بالإضافة إلى أن عدد كبير جداً يتساءل عن شهادات الادخار الخاصة بالبنك الأهلي نظراً للتميزها عن البنوك الأخرى ولذلك سوف نستعرض شهادات البنك الأهلي.

‏شهادات البنك الأهلي

‏تم الإعلان من قبل البنك الأهلي عن طرح شهادة ادخار بعائد يصل إلى 25% كما فعل في العام الماضي وسوف ينتهي استحقاق الشهادات التي يصل مدتها إلى عام بعد دخول يناير 2024 ليبدأ طرح مجموعة جديدة من الشهادات بنفس العائد حيث يكون العائد 22 ونص% في حالة الاستحقاق الشهري أما في حالة الاستحقاق السنوي سوف يصل العائد 25% .

وأعلن البنك الأهلي أن هذه الشهادة سوف يتم طرحها فقط في ثلاث بنوك كما تم في العام الماضي حيث ان حجم هذه الشهادات وصل إلى 500 مليار جنيه مصري فهي تمثل نسبة ضخمة جدا لذلك سوف يتم الإكتفاء بثلاث بنوك فقط.

وعدد كبير جداً من الأشخاص يفضلون هذه الشهادات ذات العائد الشهري نظراً لأنها ذات مدة قصيرة تصل إلى العام فقط ويمكن بعد ذلك أن يتم فك الشهادة والحصول على الأموال بكل سهولة دون حدوث أي خسائر.

شهادة أمان المصريين

واقل مبلغ للشهادة هو 500 جنيه ومضاعفاتها ولكن مدتها طويلة نسبياً تصل إلي ثلاث سنوات ونسبة الفائدة 13%.

الشهادات الخماسية

هي اسمها يحمل مدتها فهي تستمر لمدة خمس سنوات.

أقل مبلغ لشراء الشهادة هو 1000 جنيه

يصل العائد الى حوالي 25%.

‏ختاما لموضوعنا شهادات البنك الأهلي تم استعراض مجموعة من شهادات البنك الأهلي واهم مميزاتها.