“غذي اولادك في الشتاء” طريقة عمل عجة البيض والبطاطس في المنزل

طريقة عمل عجة البيض والبطاطس، تعتبر من الوصفات البسيطة سهلة التحضير، والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة بل المكونين الأساسيين فيها هم البيض، والبطاطس كما أن أطفالك سيحبون هذه الوجبة الغذائية الخفيفة التي تتسم بالطعم الشهي اللذيذ لهذا قم بتنفيذ طريقة عمل عجة البيض والبطاطس.

طريقة عمل عجة البيض والبطاطس

حتى تقوم بتحضير طريقة عمل عجة البيض والبطاطس قم بإحضار المقادير التالية:

4 حبات من البطاطس.

4 حبات من البيض.

بصل أخضر.

كوب دقيق.

زيت زيتون.

فلفل ملح وكزبرة.

كيفية تحضير عجة البيض والبطاطس

تتميز وصفة عجة البيض والبطاطس بالقوام المتماسك، والرائحة الجذابة كما يسهل تحضير عجة البيض والبطاطس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قومي بغسل البطاطس جيداً ثم قشريها بعدها ابشريها.

استخدمي فوطة المطبخ في التخلص من أي ماء في البطاطس المبشورة.

ضعي المكونات كلها مع بعضها من البهارات البيض، والدقيق ثم قلبيهم معا لتحصلى على خليط متجانس.

احضري مقلاة ثم ضعيها على النار، وبها زيت الزيتون.

شكلى الخليط على هيئة أقراص ثم ضعيها في الزيت انتظري ثواني ثم قلبيه على الوجه الآخر.

نصائح عند تناول عجة البيض والبطاطس

تمتلئ هذه الوجبة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الدهون المشبعة الفيتامينات، وغيرها كما يمكن إضافة أي خضروات أخرى مثل الجزر، والكوسة حتى تزيد من قيمة الوجبة الغذائية كما أنها تضم نسبة عالية من الكوليسترول لهذا لا ينصح بتناولها لمن يعانون من أمراض القلب، ومرضى السكر كما يمنع تناولها في وقت متأخر لأنها وجبة دسمة تحتاج لوقت حتى يتم هضمها.

ختاماً لموضوعنا طريقة عمل عجة البيض والبطاطس شرحنا كل المقادير، وطريقة التحضير لهذه الوجبة الشهية.