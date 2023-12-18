“بالرقم القومي” اقبض 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024 والشروط اللازمة| وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة عمال اليومية والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة والتي تقدمها وزارة القوى العاملة لعدد كبير من الأسر،وإليكم خطوات التقديم:

منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن منحة العمالة الغير منتظمة في يناير 2024، التي يتم تداولها في عدد من المواقع الالكترونية حتى الآن لم يتم الإعلان عنها رسمياً، وأن مجلس الوزراء هي الجهو المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات، وحتى الآن لم يرد الوزارة أي قرارات بشأن هذا الخبر.

وشددت وزارة القوى العاملة على عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر، والتي بدأت تصل إلى عدد كبيير من المواطنين والتي تؤكد حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، وأشارت الوزارة إلى أنها طريقة جديدة للنصب بدأت تظهر خلال الآونة الأخيرة، وللأسف بدأ عدد كبير من المواطنين بالتعامل معها بجدية إلا أنهم يعرضون أنفسهم للسرقة خاصة وأن الرايل يطلب منهم رقم الفيزا والرقم السري والذي من خلاله يستطيع سحب الأموال من البطاقات الإئتمانية أو المحافظ الالكترونية بكل سهولة.

رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الوزارة في حالة الإعلان عن صرف 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة سوف تكون من خلال الرابط الرسمي للوزارة واتباع الخطوات الآتية: