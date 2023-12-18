تردد القنوات
تردد قنوات ssc 1 على القمر الصناع بدر سات ونايل سات.. استقبل قناة كأس العالم 2024
تعتبر شبكة قنوات SSC من أهم القنوات السعودية الرياضية التي تقدم العيد من البرامج الرياضية المختلفة، فضلاً عن حصولها على البث المباشر لإذاعة كأس العالم المقام هذا العام في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يمكن مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الكرة والرياضة، إضافة إلى أن لديها مجموعة من الإستديوهات التي على أعلى مستوى لتغطية المباريات بشكل ملائم، وعدم وجود حيرة في المشاهدة لدى المشاهد، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة على بدر سات.
تردد قناة SSC على القمر الصناعي النايل سات
من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قنوات SSC على النايل سات وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-
- التردد الخاص بالقناة هو 12562.
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- بينما استقطاب القناة يكون عمودي.
- إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو 2/3.
تردد SSC على القمر الصناعي بدر سات
إضافة إلى إمكانية ضبط قناة SSC على البدر سات، كما يلي:-
- التردد الخاص بالقناة هو 12418.
- بينما القمر الصناعي يكون بدر سات.
- إضافة إلى أن استقطاب القناة هو أفقي.
- بينما معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.
كيفية استقبال بث قنوات SSC
هناك بعض الخطوات للقيام بإستقبال قنوات SSC، وفقصا للأتي:-
- أن يتم التوجه إلى إعدادات القناة.
- ومن ثم يُرجى إدخال التردد الخاص بالقناة.
- وعليه يتم تحديد القمر الصناعي.
- وعلى أساس ذلك يتم إدخال معدل الترميز.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.