بدء العد التنازلي حالًا “موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة مجانًا” بجودة عالية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي حيث فاز النادي الأهلي على نادي الاتحاد السعودي في مباراة مثيرة وقوية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل النادي الأهلي إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي ومن المحدد أن موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 وتقام المباراة على ملعب الجوهرة وخلال السطور التالية نكشف عن موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي وجميع القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

يبحث الكثير من مشجعي النادي الأهلي في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث تنطلق صافرة المباراة يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات ، ويتمنى جميع جماهير النادي الأهلي الفوز بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي

بعد معرفة موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي يبحث الكثير من المشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فلومنسيني البرازيلي يوم غد الاثنين حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قنوات SSC السعودية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية ويقوم بالتعليق على مباراة الأهلي المعلق مدحت شلبي ، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابع على التوالي والمرة التاسعة في تاريخه