أقوى المباراة تذاع اليوم على تردد قناة أون تايم سبورت “الأهلي ضد فلومينينسي” بأعلى جودة

أون تايم سبورت القناة الرياضية المصرية المشهورة، أصبحت محط أنظار جماهير الدوري المصري والأجنبي يتساءل العديد من المشجعين حول التردد الجديد لهذه القناة التي تقدم تغطية حصرية للمباريات بجودة عالية وبرامج تحليل رياضي متميزة.

تردد قناة أون تايم سبورت

يتمتع رواد “أون تايم سبورت” بتجربة فريدة حيث يتم عرض جميع المباريات مباشرةً دون رسوم اشتراك إضافةً إلى ذلك، تتباهى القناة بفريق من المذيعين والمحللين المحترفين الذين يقدمون برامج تحليلية ممتعة ومفيدة.

يدير الأستاذ حسن عبد الله والأستاذ حسين زين إدارة “أون تايم سبورت”، وتعود ملكية القناة للهيئة الوطنية للإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية

تمتد تغطية القناة إلى جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تستخدم تردداتها العديدة مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية.

انطلقت “أون تايم سبورت” إلى الساحة الإعلامية عام 2017 بعرض مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت شهرة واسعة في دول العالم العربي.

والآن، لنلقي نظرة على تردد قناة “أون تايم سبورت”:

التردد: 11681

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر: نايل سات

الاستقطاب: الأفقي

لضبط هذا التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: