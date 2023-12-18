هتتفرج وأنت مكانك “القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي” ببلاش كمان .. جميع الترددات المجانية

انطلقت رحلة النخبة الكروية العالمية في كأس العالم للأندية 2023 بصخب وحماس في مدينة جدة الساحرة بالمملكة العربية السعودية، المباراة الافتتاحية كانت مثيرة للجدل والتشويق، حيث تصدّى فريق الاتحاد، صاحب الأرض، لتحدي حامل لقب دوري روشن، أوكلاند سيتي، وانتهت المواجهة بفوز النمور بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مما أضفى رونقًا خاصًا على انطلاق البطولة، ومع حلول ربع نهائي البطولة، شهدنا مواجهة نارية بين الأهلي ومنافسه، حيث استمتع عشاق اللعبة بمهارات فائقة وأهداف مذهلة، حقق المارد الأحمر فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما أهله للتأهل إلى نصف النهائي، حيث يترقب الجميع مواجهته المرتقبة مع فلومينينسي البرازيلي، الذي أثبت جاهزيته وإمكانياته الكبيرة في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

كأس العالم للأندية 2023 أنطلق في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمباراة مثيرة بين الاتحاد وأوكلاند سيتي، حيث انتهت بفوز النمور.

بعد ذلك، تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على خصمه، ويستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

تعتبر مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 حدثًا مرتقبًا، ويتساءل الكثيرون عن القنوات الناقلة لها.

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC السعودية، مع التعليق المميز لعلي سعيد الكعبي ومدحت شلبي.

موعد المباراة اليوم 18 ديسمبر 2023، وستبث على قناتي SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 5 HD، مع بداية المواجهة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر، في استاد الجوهرة المشعة.

لمشاهدة المباراة عبر الإنترنت، يتعين على المشجعين تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، الذي يقدم بث حي لجميع مباريات كأس العالم للأندية 2023، سيكون علي سعيد الكعبي هو المعلق على هذا التطبيق، مما يعزز تجربة المشاهدة للمحبين لكرة القدم.