“اسم المعلق+ القنوات الناقلة المجانية+ موعد المباراة” كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد فولمينسي اليوم

موعد مباراة الأهلي ضد فولمينسي أحرز النادي الأهلي مكانًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تحقيق فوز مثير على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أظهر الأهلي أداءً قويًا في هذه المباراة وتأهل بفضل تألقه في الميدان، تألقت كتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر في هذه المواجهة، حيث انطلقوا بقوة وتقدموا في الشوط الأول بفضل هدف من ركلة جزاء أحرزها على معلول، وتمكن الأهلي من تسجيل هدفين آخرين في الشوط الثاني، حيث سجل حسين الشحات وإمام عاشور ليؤكدوا تفوقهم.

موعد مباراة الأهلي ضد فولمينسي

تستعد فرقة النادي الأهلي بكرة القدم للتحدي الكبير، حيث سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ستقام المباراة المثيرة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقبة بـ “الجوهرة المشعة”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة غدًا الاثنين.

تتواصل إثارة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها العشرون، وتأتي مواجهة نصف النهائي بين النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي كمحطة حاسمة، ويمكن مشاهدة المباراة المرتقبة عبر قناة SSC HD Sports، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية.

يشارك النادي الأهلي في هذه البطولة العالمية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي. يعتبر الأهلي واحدًا من الأندية القليلة التي تمتلك تاريخًا حافلا في مونديال الأندية، حيث سبق له المشاركة في عدة نسخ، وتعتبر هذه النسخة الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي.

الأهلي يطمح إلى تحقيق أداء مميز في هذه البطولة وتحقيق تقدم أكبر من المركز الثالث الذي حققه في ثلاث مناسبات سابقة، يأتي هذا في إطار الطموح الكبير للفريق خلال مشاركته في مسابقة العالم للأندية.